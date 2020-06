Ue: M5s, Lega e Fd'I non si schierano contro razzismo, è destra pericolosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati e le deputate del Movimento cinque stelle della commissione Politiche Ue affermano che "da mesi" denunciano "il fatto di avere in Italia la peggiore opposizione degli ultimi 30 anni, con questo ultimo episodio Lega e Fd'I non fanno che confermarlo. I partiti di Salvini e Meloni, infatti - spiegano in una nota - votando contro la risoluzione di condanna dell'atroce morte di George Floyd negli Stati Uniti e di tutte le uccisioni analoghe nel mondo, hanno veramente toccato il fondo: siamo di fronte ad una destra demagogica e pericolosa, incapace persino di condannare le forme di razzismo. Mentre l'Europa si schiera, con fermezza, in difesa dei diritti umani in tutto il mondo, registriamo - concludono - una destra becera che continua a strizzare l'occhio, alimentando così anche le violenze, alle peggiori pulsioni della società nonché al più becero oscurantismo. Lega e Fd'I si dovrebbero vergognare per il loro voto".(Com)