Fase 3: Fornaro (Leu), già erogati 15 miliardi a 11 milioni cittadini, ora fondi europei

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, osserva che "nonostante la propaganda disfattista della destra abbia continuato per settimane a sostenere il contrario, l'Inps ha già erogato per il Covid 19 circa 15 miliardi di euro a 11 milioni di italiani. Il governo, al netto di problematiche ancora esistenti nell'erogazione di alcuni sussidi - prosegue in una nota - ha quindi fatto la sua parte per dare una risposta alla domanda di protezione e sostegno che arrivava dal mondo del lavoro (dipendente e autonomo). Per la fase del rilancio c'è però bisogno che l'Europa compia un eguale sforzo nei confronti delle nazioni più colpite dal Covid e lo faccia in fretta". Fornaro poi conclude: "Le resistenze di sovranisti e cosiddetti Paesi frugali sul Recovery fund non fanno che accentuare gli effetti negativi e sistemici della crisi economica prodotta dal Covid 19. Qualcuno non pensi di trarre vantaggi dalle difficoltà di altre nazioni, perché da questa crisi si esce insieme con spirito solidale oppure si rischia seriamente di mettere in discussione la funzione storica dell'Unione europea". (Com)