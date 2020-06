Droga: operazione Boxes, arrestato l'ultimo membro della banda che forniva chili di cocaina nell'alto milanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnano hanno arrestato nel porto di Genova Y.B., 34enne marocchino. L’uomo era l’ultimo soggetto ancora ricercato nell’ambito dell’operazione denominata “Boxes” con la quale i militari hanno disarticolato tre distinte compagini criminali che, nell’asse Novara – Turbigo – Legnano, approvvigionavano di chili di cocaina l’Alto Milanese ed alcune località della provincia di Varese, Mantova e Reggio Emilia. Nella notte tra il 6 ed il 7 maggio erano state arrestate 15 persone che si riferivano ad un primo gruppo di spaccio all’ingrosso legnanese capeggiato da C.O., il 33enne Legnanese detto “Kojak”, e di cui facevano parte il padre, G.O. 57enne detto “Dartagnan”, la moglie 29enne albanese detta “Commessa” e due gregari: il 68enne Legnanese R.S. detto “Padrino” e M.S., il 47enne Legnanese detto il “Mongolese”. Proprio a questo gruppo di criminali, in una ulteriore perquisizione effettuata a fine maggio erano stati sequestrati 212mila euro stivati in una cassetta di sicurezza di una banca legnanese; nel corso delle indagini gliene erano stati già sequestrati 105'000. Un altro gruppo di trafficanti era a Bellinzago Novarese (No) con a capo R.M., 30enne, detto “Gigante”, a cui i Carabinieri avevano sequestrato già 6 kg di cocaina e 105mila euro in contanti. In quell’occasione venne arrestata anche la moglie che lo aveva accompagnato a consegnare la droga a Turbigo nelle mani di J.A. italiano 38enne, detto il “Mulo”. (segue) (Com)