Arabia Saudita: le moschee della Mecca riapriranno il 21 giugno

- Le moschee della Mecca, in Arabia Saudita, si stanno preparando a riaprire il 21 giugno dopo che la pandemia da coronavirus le ha costrette a fermare le preghiere per tre mesi, secondo quanto riportato dal canale televisivo statale "al-Ekhbariya". Più di 1500 moschee potranno riaprire nella città santa dell'Islam se seguiranno le misure sanitarie preventive contro il Covid-19, secondo la televisione di Stato. I fedeli dovranno portare i propri tappetini di preghiera e mantenere le distanze sociali durante le funzioni. Prima della riapertura, il ministero degli Affari islamici ha ingaggiato compagnie per sterilizzare completamente l'interno degli edifici e ha accolto decine di volontari che lavoreranno per attuare misure precauzionali all'interno delle moschee della città. Le moschee di tutto il Regno, tranne alla Mecca, erano state autorizzate ad accogliere i credenti dalla fine di maggio. (Res)