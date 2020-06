Decreto Rilancio: Anci e Upi, protocollo con Bei per sospensione mutui Comuni e Province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospensione per Comuni e Province e Città metropolitane in attuazione del decreto Rilancio, delle quote capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti Bei (Banca europea degli investimenti) in scadenza nel 2020 e nel 2021, fino al 31 dicembre 2021. Questo l’obiettivo - riferisce una nota dell'Associaziona nazionale comuni italiani (Anci) - del protocollo siglato oggi da Anci, Upi e Banca europea degli investimenti. "Uno strumento - dichiarano il segretario generale di Anci Veronica Nicotra e il direttore generale di Upi Piero Antonelli che hanno siglato oggi l’accordo - per dare respiro ai Comuni e alle Province i cui bilanci sono in condizioni critiche a causa dell’emergenza finanziaria dovuta al Covid-19. (segue) (Com)