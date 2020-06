Energia: ministro russo Novak, non necessaria ulteriore riduzione della produzione di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è necessario ridurre ulteriormente la produzione di petrolio nell'ambito dell'accordo Oprc +, dal momento che tutti i suoi firmatari si sono in gran parte impegnati nel rispetto dell’accordo. Lo ha dichiarato il ministro russo dell'Energia, Alexander Novak, in un’intervista al quotidiano “Handelsblatt”. “Questo non è necessario in questo momento. Tuttavia, abbiamo concordato di discutere la situazione ogni mese”, ha precisato Novak. “Per ora, tutti stanno aderendo abbastanza strettamente all'accordo”, ha aggiunto. Lo scorso 12 aprile i paesi Opec + hanno concordato di ridurre la produzione di petrolio di 9,7 milioni di barili al giorno nei mesi di maggio e giugno, di 7,7 milioni al giorno nella seconda metà dell'anno e di 5,8 milioni al giorno fino all’aprile 2022. All'inizio di giugno le parti hanno concordato di prorogare l'accordo fino alla fine di luglio.(Rum)