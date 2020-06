© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata mondiale del Rifugiato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda anche lo "sforzo" delle "Organizzazioni internazionali - e specialmente l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati - cui l’Italia - aggiunge il capo dello Stato - assicura il massimo sostegno in coerenza con la propria storica vocazione multilaterale". (Com)