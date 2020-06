Yemen: agguato contro la milizia Houthi ad est di Sana'a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito yemenita ha annunciato di aver condotto un agguato contro la milizia Houthi sul fronte di Nihm, a est di Sana'a. Il Media Center delle Forze armate yemenite ha affermato, in una nota, che i soldati dell'Esercito Nazionale "hanno attirato diversi gruppi della milizia Houthi in un agguato stretto nell'area di Lakat al-Taban, nell'area del Fronte di Nihm, vicino all'incrocio di al-Jawf, prima di accerchiarli da tutte le direzioni". Le forze dell'esercito yemenita, con il sostegno della Coalizione araba, hanno lanciato un massiccio attacco ieri contro la milizia Houthi ad est della capitale. I soldati dell'esercito si sono scontrati con elementi nemici uccidendo un miliziano e facendone prigioniero un secondo oltre a sequestrare veicoli blindati, equipaggi e quantità di varie armi e munizioni. E' stato diffuso in rete un video che mostra il momento in cui l'Esercito Nazionale yemenita ha preso di mira le caserme della milizia sul fronte di Nihm, a est di Sana'a.(Res)