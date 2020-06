Violenze negli Usa, Parlamento Ue adotta una risoluzione di condanna delle forme di razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che condanna tutte le forme di razzismo e di violenza da parte della polizia Usa durante le proteste in corso. In una risoluzione adottata venerdì con 493 voti favorevoli e 104 contrari, il Parlamento di Strasburgo “condanna fermamente la morte di George Floyd (l’afroamericano ucciso a Minneapolis da un agente di polizia) negli Stati Uniti, nonché omicidi simili in altre parti del mondo”. Gli eurodeputati chiedono inoltre alle autorità statunitensi di affrontare il razzismo strutturale e le disuguaglianze, criticando le repressioni della polizia contro manifestanti e i giornalisti pacifici e la minaccia del presidente Donald Trump di schierare l'esercito, nonché la sua “retorica infiammatoria”, si legge nel documento, in cui si esprime il sostegno dell’Ue alle proteste contro il razzismo e la discriminazione e si condanna qualsiasi forma di suprematismo bianco. La risoluzione condanna gli “episodi di saccheggio, incendio doloso, vandalismo e distruzione della proprietà pubblica e privata causati da alcuni manifestanti violenti”, sottolineando che qualsiasi uso della forza da parte delle forze dell'ordine dovrebbe essere “lecito, proporzionato, necessario e utilizzato come extrema ratio”.(Beb)