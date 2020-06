Torino: si finge lavavetri e spaccia al semaforo, arrestato 52enne marocchino a Venaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontrava i clienti fingendosi lavavetri al semaforo in corso Garibaldi, a Venaria Reale (Torino). Si appartava con loro per pochi secondi e spacciava dosi di stupefacente. Quel semaforo si era così trasformato in una piazza di spaccio, soprattutto dalle 8 alle 14. Ma i carabinieri di Venaria, insospettiti dal continuo viavai di giovani, hanno deciso di appostarsi lì con altri colleghi in borghese. Quando si è avvicinato l'ennesimo cliente è scattato il blitz: il lavavetri-pusher è stato sorpreso a cedere a un operaio di Torino 4 grammi di hashish. La perquisizione personale ha poi permesso di trovare 600 euro nelle sue tasche, sicuramente non guadagnati con la pulizia dei vetri delle vetture. Le indagini sono proseguite alla ricerca del suo deposito di droga, individuato in un garage condominiale nel centro di Venaria: qui i carabinieri hanno sequestrato 24 panetti di hashish, tutti con il logo di un alieno, per un peso complessivo di 2,5 chilogrammi, nonché contanti pari a 1500 euro. Per il finto lavavetri, un cittadino marocchino 52 anni, regolare su territorio italiano e residente in corso Regina Margherita di Torino, sono scattate le manette per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. (Rpi)