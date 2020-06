Hong Kong: Parlamento Ue minaccia ricorso a Cig se Pechino approverà legge sulla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe portare la Cina alla Corte internazionale di giustizia (Cig) dell'Aja se Pechino proseguirà i suoi piani per imporre la nuova legge sulla sicurezza a Hong Kong. È quanto afferma una risoluzione approvata dal Parlamento europeo, che invita inoltre l’Ue ad utilizzare la leva economica per dissuadere la Cina dai suoi propositi. La risoluzione, approvata con 565 favorevoli e 34 contrari, invita l'Ue e i suoi Stati membri a “considerare, nel caso in cui venga applicata la nuova legge sulla sicurezza, a presentare un caso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia” ed esorta i 27 a considerare possibili sanzioni economiche contro la Cina. Il Parlamento di Strasburgo “ritiene che l'Ue dovrebbe usare la sua leva finanziaria per sfidare la repressione della Cina sui diritti umani con mezzi economici”, si legge nella risoluzione. Lunedì prossimo, 22 giugno, i leader delle istituzioni dell'Ue e il premier cinese Li Keqiang terranno un summit in videoconferenza per discutere della questione.(Beb)