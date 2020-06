Ue: De Petris (Leu) su Recovery plan, subito soluzione ponte per emergenza sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Liberi e uguali Loredana De Petris afferma che "per fronteggiare la crisi innescata dal coronavirus e per trasformarla, come è possibile fare, in una occasione storica per l'Italia e per l'Europa tutta il fattore tempo è fondamentale. L'Italia - osserva in una nota - ha fatto molto per spingere la Ue ad adottare politiche ben diverse da quelle del passato. Bisogna evitare a tutti i costi che la proposta della Commissione europea venga depotenziata ma il compito del governo è anche quello, altrettanto centrale, di adoperarsi, di qui alla prossima riunione del Consiglio europeo, per accorciare i tempi e far sì che il 'New Generation Eu' venga definito prima dell'estate. Uno slittamento dei tempi acuirebbe la crisi e renderebbe più difficile mettere mano a quel Piano innovativo di investimenti, in particolare sulla Green Economy, e di riforme dal quale dipende il futuro del Paese nei prossimi decenni". (segue) (Com)