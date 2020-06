Ue: De Petris (Leu) su Recovery plan, subito soluzione ponte per emergenza sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci troviamo di fronte a una doppia emergenza - spiega ancora la presidente del gruppo Misto -. Una, quella del Recovery plan, è strategica e si dispiegherà su tempi medio-lunghi. Ma l'altra, la necessità di mettere al riparo milioni di persone dagli effetti devastanti della crisi, deve scattare subito. Se in autunno ci saranno in Italia milioni di persone impoverite anche il miglior Recovery plan servirà a poco. Per questo è fondamentale che venga trovata una soluzione-ponte per mettere l'Italia in grado di rispondere alle urgenze sociali dei prossimi mesi, senza dover attendere l'entrata in vigore del Piano 'New Generation Eu' nel 2021", conclude De Petris. (Com)