Stati Generali: Salvini, rinvio acconti Irpef-Ires e rispetto pagamenti entro 30 giorni

- In seguito alla lettera aperta di Adc, Aidc, Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec e Unico, il leader della Lega Matteo Salvini sottolinea: "Nove associazioni di studi professionali e uffici amministrativi, in rappresentanza di circa 60 mila italiani che desiderano solo di poter lavorare, chiedono il rinvio degli acconti e saldi Irpef-Ires per non stroncare molte attività imprenditoriali e professionali a partire da quelle che hanno riaperto solo un mese fa. È quanto la Lega propone da tempo - osserva Salvini - senza bisogno di inutili passerelle nelle ville di Roma. Inaccettabili poi i pagamenti della Pubblica amministrazione a 120 o addirittura 150 giorni e più, invece dei 30 stabiliti dalla direttiva europea. Basta chiacchiere - conclude l'ex ministro dell'Interno - il governo dimostri, con i fatti, di voler collaborare con le opposizioni per risolvere i problemi". (Rin)