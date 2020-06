Sudafrica: Nuova Banca di sviluppo approva prestito di emergenza da 1 miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nuova Banca di sviluppo, istituita dal gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) dei paesi emergenti, ha approvato un prestito di emergenza da 1 miliardo di dollari in favore del Sudafrica per contribuire a ridurre gli impatti socio-economici della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato oggi in una nota il ministero del Tesoro sudafricano, secondo cui il prestito sarà fornito “in risposta alla richiesta urgente e alle esigenze di finanziamento immediate del governo sudafricano”. L’economia del Sudafrica, paese africano più colpito con oltre 87 mila contagi e 1.800 decessi, era già in recessione prima che lo scoppio della pandemia causasse ulteriori disastri nell'economia più industrializzata dell'Africa, con la Banca mondiale che nel suo ultimo rapporto ha previsto una contrazione del 7,1 per cento nel 2020. In risposta all’emergenza sanitaria ed economica, mercoledì della prossima settimana il ministro delle Finanze, Tito Mboweni, presenterà in parlamento un bilancio di emergenza con importanti cambiamenti alle previsioni di spesa e delle entrate.(Res)