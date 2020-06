Fase 3: Regione Lazio, da oggi via libera a sale scommesse, da luglio concerti e cerimonie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio da oggi via libera alle sale scommesse e dal primo luglio anche agli spettacoli aperti al pubblico, come i concerti, fiere, congressi e cerimonie, sempre nei limiti di spettatori imposti dal dpcm dell'11 giugno 2020. Lo chiarisce la Regione Lazio, che si corregge su una ordinanza diffusa ieri sera, firmata dal governatore Nicola Zingaretti, contenente "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Aggiornamento delle linee guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali". Dunque, è confermato il limite di pubblico di 1.000 spettatori per gli spettacoli all'aperto e di 200 per quelli al chiuso. (Rer)