- L'Associazione bancaria italiana (Abi) segnala in una nota che ieri, 19 giugno, hanno superato i 12 miliardi di euro i finanziamenti fino a 30 mila euro, richiesti dalle banche, con 597 mila domande al Fondo di garanzia. Complessivamente le banche hanno inviato 669 mila domande al Fondo di garanzia per 36,8 miliardi di euro. (Com)