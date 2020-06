Turismo: ministro egiziano, ricevute richieste per organizzare voli con l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo egiziano, Khaled al Anani, ha rivelato ad “Agenzia Nova” di aver ricevuto richieste dalla Federazione italiana delle associazioni imprese viaggi e turismo per organizzare voli verso alcune destinazioni egiziane. "Abbiamo ricevuto due telefonate e due lettere dalla Federazione italiana delle associazioni imprese viaggi e turismo per organizzare voli per Sharm el Sheik, Hurghada e Matrouh a luglio", ha dichiarato Al Anani di un tour nei resort di Hurghada e Sharm Sheik e negli aeroporti. "Ora stanno ci siamo coordinando la federazione egiziana”, ha aggiunto il ministro. (Cae)