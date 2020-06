Migranti: Acli Roma su giornata rifugiato, costruire società più inclusiva e solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non diamo le spalle all'accoglienza": è questo lo slogan scelto dalle Acli di Roma per la "Giornata mondiale del rifugiato", che viene celebrata oggi. Una cartolina ideata per riflettere su un tema che riguarda la storia e le radici di ogni popolo perché chi fugge non è una pedina di una partita a scacchi, ma una persona senza voce alla ricerca di un futuro di pace e dignità. "Come ci ricorda Papa Francesco: ascoltare, accogliere, sostenere, includere – dichiara in una nota la presidente delle Acli di Roma, Lidia Borzì – sono le parole da mettere al centro del nostro vocabolario per non dare le spalle e 'fuggire' dall'altro e costruire una società più equa e solidale. Una corresponsabilità di tutta la comunità: dalla politica, alla società civile organizzata fino a ogni singolo cittadino chiamato in campo per favorire concreti gesti di inclusione e fratellanza". "Come Acli di Roma - continua Borzì - contribuiamo quotidianamente a fare la nostra parte attraverso gli sportelli immigrazione del Patronato Acli di Roma, ma anche grazie a numerose attività come i corsi di italiano, il progetto Aurora per l'empowerment dei rifugiati, laboratori interculturali per grandi e piccoli, corsi di alfabetizzazione informatica e interventi di orientamento professionale. Sono oltre 10.000 gli immigrati o rifugiati che accogliamo nella nostra realtà con un carico di speranza. Una speranza che non possiamo deludere e che ci spinge a tendere la mano per contribuire a costruire un futuro di pace e dignità per ogni uomo e donna della terra". (Com)