Coronavirus: Vaia (Spallanzani), gesto coppia cinese mi emoziona, non li dimenticherò mai

- Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, commenta in un video sul portale Salute Lazio la donazione di 40 mila euro da parte della coppia cinese guarita allo Spallanzani: "E' una bellissima notizia che ci emoziona ancora perché tutto è cominciato qui, il 29 gennaio, proprio con la coppia cinese. E' una coppia che è diventata un po' il simbolo qui allo Spallanzani e in Italia della lotta al coronavirus e della certezza di sconfiggere la malattia", ha detto Vaia. "Con la loro guarigione abbiamo avuto la certezza che si poteva fare. E' un gesto di generosità che premia il nostro lavoro, il lavoro dei nostri clinici che rievoca soprattutto in me quel sentimento di grande tenerezza che ho provato quando li abbiamo salutati, quando in modo particolare la signora ha voluto dirmi 'I love you, i love Spallanzani, i love Italy'. Una cosa che non dimenticherò mai", ha aggiunto il direttore sanitario dell'Inmi. (Rer)