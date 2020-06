Imprese: Cancelleri, si sbloccano pagamenti per 525 creditori di general contractor falliti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è un "grande giorno" per gli oltre cinquecento creditori - fra aziende sub-fornitrici e subappaltatrici e professionisti - che, a seguito del fallimento dei rispettivi general contractor, non hanno più ricevuto i pagamenti dovuti per i lavori eseguiti. E' stato - riferisce una nota del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri - firmato il decreto che attiva il primo piano di riparto (45,5 milioni di euro) del Fondo salva-imprese. I 250 creditori siciliani, tra cui quelli del gruppo Cmc, le imprese e i professionisti creditori del quadrilatero Umbria-Marche, di Glf, Cmc, Coci e Astaldi e i creditori della Sardegna di Glf, Oberloser e Astaldi, "possono finalmente tirare un sospiro di sollievo". Con una dotazione iniziale di 45,5 milioni di euro, portata successivamente a circa 90 milioni (che probabilmente diventeranno complessivamente 120 se verrà approvato dal Parlamento l’emendamento presentato dal viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri), il Fondo salva-imprese andrà a ristorare i crediti di queste aziende, che sono state interessate da crisi iniziate dopo il primo gennaio 2018. (segue) (Com)