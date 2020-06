Imprese: Cancelleri, si sbloccano pagamenti per 525 creditori di general contractor falliti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, tra le gru e la polvere del cantiere del viadotto Himera, sull’autostrada A19 Palermo-Catania, dove mi trovo per seguire personalmente l’andamento dei lavori per il varo in quota dei conci che costituiranno l'impalcato del nuovo viadotto - commenta il viceministro - mi è arrivata la tanto attesa telefonata. Finalmente è stato firmato il decreto attuativo che permetterà a questi 525 creditori, fra aziende e professionisti, di ottenere, subito e cash, il pagamento di buona parte dei propri crediti". Un’ulteriore buona notizia per le aziende e i professionisti creditori è che le risorse messe a disposizione dal Fondo, oltre a essere versate direttamente nelle loro casse, non verranno intaccate per compensare eventuali debiti nei confronti dell’erario. (segue) (Com)