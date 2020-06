Imprese: Cancelleri, si sbloccano pagamenti per 525 creditori di general contractor falliti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una misura pensata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione della visita al cantiere della SS 640 a Caltanissetta a marzo dello scorso anno, portata avanti inizialmente dall’allora ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e successivamente dal viceministro Giancarlo Cancelleri. "Sono veramente felice per questo tanto sofferto e agognato risultato - continua il vice del Mit - oggi queste piccole e medie imprese della filiera edile e le migliaia di lavoratori che vi operano possono tirare un sospiro di sollievo. Questa è la riprova dell’attenzione che questo governo, la ministra De Micheli e il Moimento cinque stelle hanno nei confronti delle attività produttive - aggiunge Cancelleri - un pilastro portante che riteniamo essenziale per il futuro e la crescita del nostro Paese". (Com)