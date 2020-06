Regno Unito: previste nuove proteste anti-razziste a Londra nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove manifestazioni anti-razziste sono attese a Londra questo fine settimana, nel solco dell’ondata di proteste che sta montando nel Regno Unito come in molti altri paesi dopo l’uccisione del cittadino afroamericano George Floyd avvenuta il mese scorso per mano di un agente di polizia a Minneapolis, negli Stati Uniti. Il comandante di Scotland Yard, Alex Murray, ha rinnovato il suo appello ai manifestanti affinché evitino la violenza e rispettino le misure di distanziamento sociale imposte dalla pandemia di coronavirus. “Spero davvero di non rivedere ciò che abbiamo visto lo scorso fine settimana o il fine settimana precedente”, ha detto Murray in una dichiarazione ripresa dall’emittente “Sky News”. Dall’inizio delle proteste, alla fine di maggio, più di 100 ufficiali sono stati aggrediti. “Non abbiamo alcuna informazione che (alle proteste) parteciperanno esponenti dell’estrema destra, ma abbiamo informazioni circa la partecipazione di grandi folle di persone”, ha aggiunto Murray.(Rel)