Roma: Campidoglio, al via progetto "Scuole aperte" in estate (2)

- "Le attività per i bambini e i ragazzi sono una priorità. Vogliamo offrire ai nostri figli sempre più possibilità di riappropriarsi della socialità, in piena sicurezza, in spazi e modalità che siano anche uno stimolo educativo, e contribuire ad aiutare i genitori che lavorano. Dopo la fase di lockdown, il progetto 'Scuole aperte' di quest’estate rappresenta dunque un doppio risultato. Non è stato facile attivarlo dopo l’emergenza e per questo ringrazio con ancora più calore tutti coloro che hanno reso possibile un risultato che è una risposta concreta alle esigenze dei cittadini”, afferma nella nota il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Il lavoro per il nuovo anno educativo e scolastico prosegue senza sosta e l’avvio del progetto 'Scuole aperte', subito dopo la fase di lockdown, è un importante segnale di ripartenza. Ringrazio il dipartimento Servizi educativi e scolastici e tutti gli istituti comprensivi che hanno aderito, offrendo a bambini e ragazzi una importante possibilità in più per trascorrere le prossime settimane insieme ai coetanei in contesti educativi sicuri. Un’azione, questa, che si aggiunge all’apertura dello speciale centro estivo dedicato all’arte e alla creatività nella nostra Casina di Raffaello e allo stanziamento di circa 6 milioni di euro a beneficio dei Municipi per aprire centri estivi in tutta la città. L’impegno non si ferma", commenta l’assessore alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. (Com)