Usa: procuratore Manhattan nega dimissioni annunciate dal procuratore generale

- Geoffrey Berman, procuratore del distretto sud di New York (Stati Uniti), ha negato venerdì sera le dimissioni annunciate poco prima dal procuratore generale William Barr. In un asciutto comunicato diramato in serata, Barra aveva affidato l'ufficio di Manhattan a Jay Clayton, attuale presidente della Securities and Exchange Commission (Sec)."Non mi sono dimesso e non ho intenzione di rimettere il mio incaruico", ha risposto Berman, titolare tra l'altro di alcune indagini su persone considerate vicine al presidente Usa Donald Trump. "Mi dimetterò quando la persona incaricata dal presidente verrà confermata dal Senato. Fino ad allora, le nostre indagini procederanno senza ritardi o interruzioni", ha aggiunto. Divenuto procuratore nel gennaio 2018, Berman ha condotto diverse indagini di alto profilo tra cui quella che ha portato all'arresto di Michael Cohen, già avvocato di Trump accusato tra l'altro di frode, evasione fiscale e per aver utilizzato i fondi della campagna presidenziale in modo illecito, compresi i pagamenti a due donne che affermavano di avere avuto rapporti con lo stesso presidente.(Nys)