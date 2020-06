Libia: Sarraj incontra presidente algerino Tebboune e dice no a vertice arabo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, è atteso oggi in Algeria per incontrare il presidente Abdel Majid Tebboune. Lo riferiscono i media libici. Sarraj sarà accompagnato in questo viaggio dal ministro dell'Interno, Fathi Bashagha. La visita arriva dopo che il presidente algerino ha espresso la disponibilità del suo paese a mediare per trovare una via d'uscita politica alla crisi libica e ha respinto le soluzioni militari e le interferenze esterne. Il presidente del parlamento libico, Aguilah Saleh, ha incontrato Tebboune nei giorni scorsi per discutere di questo tema. Intanto sono in corso attività diplomatiche arabe per fermare la crisi in Libia. Il governo di Tripoli ha però respinto la richiesta dell'Egitto di un incontro di emergenza della Lega Araba la prossima settimana su questo tema. Il ministero degli Affari Esteri nel Gna ha ritenuto che la riunione via videoconferenza non fosse adatta per discutere di dossier spinosi che necessitano di discussioni approfondite. L'Egitto aveva richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio della Lega araba a livello di ministri degli Esteri attraverso la videoconferenza, al fine di discutere degli sviluppi della situazione in Libia. (Lit)