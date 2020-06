Pakistan: Di Maio su laurea Malala, “strada per libertà è in salita ma è la più bella”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha esteso i suoi auguri a Malala Yousafzai, l’attivista pachistana premio Nobel per la pace nel 2014, che si è laureata all'università di Oxford. “Aveva 15 anni quando i talebani pachistani le spararono alla testa. Volevano ucciderla perché, ancora bambina, Malala Yousafzai aveva già trovato il coraggio di documentare su un suo blog la violazione dei diritti contro le donne. Non ci riuscirono. Malala si aggrappò alla vita, tornò ad aprire gli occhi e circa sei anni dopo rientrò in Pakistan con un premio Nobel per la pace e una lunga serie di conquiste in nome del diritto allo studio. Ieri, a 22 anni, ha realizzato il suo sogno: si è laureata all'università di Oxford. Oggi Malala Yousafzai rappresenta per tutti noi un simbolo di resistenza e di coraggio. A lei vanno i nostri migliori auguri per il futuro. La strada per le libertà è sempre in salita, la più tortuosa, a volte la più ostile, ma sicuramente la più bella”, ha scritto Di Maio in un post su Facebook.(Res)