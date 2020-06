Usa: fonti intelligence, movimento di estrema destra prepara azioni su Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca sta avvertendo le forze dell'ordine e i funzionari della pubblica sicurezza che un movimento estremista di estrema destra noto come "boogaloo" potrebbe puntare alla capitale della nazione. Il National Capital Region Threat Intelligence Consortium (Ntic), un centro di Washington che fornisce supporto alla sicurezza nazionale federale e alle forze dell'ordine, ha avvertito in una valutazione di intelligence che "il Distretto è probabilmente un bersaglio attraente per i violenti che aderiscono all'ideologia boogaloo a causa della significativa presenza delle forze dell'ordine statunitensi, e della vasta gamma di eventi tutelati dal Primo emendamento". La valutazione, datata 15 giugno e ottenuta oggi dal sito "Politico", parla di eventi recenti che "indicano che i violenti aderenti all'ideologia boogaloo probabilmente risiedono nella Regione Capitale, e altri potrebbero essere disposti a percorrere lunghe distanze per istigare disordini civili o condurre violenze incoraggiate nei forum online associati al movimento". Un alto funzionario del dipartimento per la Sicurezza nazionale ha trasmesso la valutazione ai soggetti interessati la settimana scorsa, osservando che "l'ideologia boogaloo non è limitata ad una regione specifica e coloro che vogliono provocare divisioni usano abitualmente le proteste pacifiche come mezzo di copertura". (Nys)