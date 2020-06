Business news: Romania, governo invita a ridurre il prezzo del gas del 10-15 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del gas per i consumatori romeni dovrebbe scendere del 10-15 per cento dal primo luglio, quando il mercato sarà completamente liberalizzato, altrimenti il governo interverrà con una legislazione anticoncorrenziale. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, dell'Energia e delle Imprese, Virgil Popescu, all'emittente televisiva privata "Digi 24". Il ministro dell'Economia ha spiegato che, dal primo luglio 2020, il prezzo del gas per la popolazione non sarà più fissato dall'autorità nazionale di regolamentazione dell'energia (Anre) ma sarà liberalizzato. "Ovviamente dobbiamo stare attenti che i fornitori non approfittino di questa situazione e faremo delle verifiche", ha detto il ministro. Popescu ha sottolineato che se i due grandi fornitori, Engie ed E.On, che hanno il 90 per cento del mercato, non abbasseranno i prezzi per la popolazione, le autorità interverranno per far sì che ciò accada. "Interverremo con un’ordinanza di emergenza del governo, sulla legge sulla concorrenza, e faremo in modo che la riduzione del prezzo sia percepibile anche dall'acquirente finale. Mi aspetto che ci siano sconti del 10-15 per cento sul mercato e ci sono fornitori che offrono questo sconto. Alcuni, più piccoli, offrono uno sconto anche del 20 per cento, perché non vogliono perdere clienti. Ma, tra i più grandi, mi sembra già che esiste un accordo anticoncorrenziale, in quanto detengono il 90 per cento del mercato e non agiscono per ridurre il prezzo ai clienti finali", ha aggiunto il ministro. (Rob)