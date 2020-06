Business news: Regno Unito, salvataggio compagnie ferroviarie costerà 3,8 miliardi di euro a contribuenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contribuenti del Regno Unito dovranno pagare un minimo di 3,5 miliardi di sterline (3,8 miliardi di euro) per il salvataggio delle compagnie ferroviarie colpite dalla crisi di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano britannico "Financial Times". La cifra potrebbe facilmente aumentare ulteriormente. I rappresentanti del settore ferroviario stanno negoziando con il governo l'estensione degli accordi per le misure di emergenza introdotti a marzo. Gli accordi dovrebbero scadere a settembre, ma l'industria ferroviaria chiede che vengano prolungati per un periodo tra i 12 e i 18 mesi. Un direttore delle compagnie ferroviarie ha detto al "Ft" che il governo deve "fornire stabilità continuata" e ha avvertito che ci vorrà tempo per "riportare le entrate alla normalità". In base agli accordi per le misure di emergenza, lo stato britannico si prende a carico tutti i ricavi e i rischi sui costi, mentre gli operatori ferroviari gestiscono i servizi ricevendo una piccola commissione. (Rel)