- La Banca d'Inghilterra ha aumentato il piano di stimoli di ulteriori 100 miliardi di sterline (111 miliardi di euro). Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph", secondo cui il totale di soldi stanziati con il piano di stimolo di attesta a 745 miliardi di sterline (quasi 780 miliardi di euro). La Banca, inoltre, non ha modificato i tassi d'interesse mantenendolo allo 0,1 per cento. (Rel)