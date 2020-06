Business news: Spagna, Podemos apre al dialogo con Pp e Ciudadanos per approvare legge bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unidas Podemos sarebbe pronta ad apportare alcune modifiche all'accordo di governo sottoscritto con il Partito socialista operaio (Psoe) pur di approvare la legge di bilancio per il 2021 con un consenso che coinvolga anche i partiti di opposizione. Lo riferisce il quotidiano "El Mundo", spiegando che la linea di intransigenza mostrata inizialmente dal partito del vicepremier, Pablo Iglesias, si è andata progressivamente ammorbidendo negli ultimi giorni. Sia il premier, Pedro Sanchez, che il ministro delle Finanze, Maria Jesus Montero, hanno dichiarato pubblicamente che le condizioni del paese, messo in ginocchio dal coronavirus, rendono necessario coinvolgere anche Ciudadanos ed il Partito popolare (Pp) per approvare nel più breve tempo possibile la legge di bilancio 2021. Una maggiore disponibilità al dialogo che sembra essere avvalorata dalle parole del portavoce di Unidas Podemos al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento), Pablo Echenique. In un'intervista all'emittente televisiva "Tve", infatti, ha affermato che è necessario "ripensare alcune cose" in quanto il paese si trova ad affrontare "la peggiore pandemia degli ultimi 100 anni" ed se questo significa "una qualche modifica di ciò di cui si è parlato, allora deve essere fatto". (Spm)