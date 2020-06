Business news: Spagna, Andreas Nauen sostituisce Markus Tacke come Ad Siemens Gamesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambio al vertice di Siemens Gamesa, il dipartimento energie rinnovabili di Siemens, con Andreas Nauen che prenderà il posto di Markus Tacke come amministratore delegato della multinazionale tedesca. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", il cambio è stato deciso il 17 giugno per cercare di ridurre le forti perdite che l'azienda prevede per il 2020 e ieri le azioni della società hanno chiuso con una perdita del 7,75 per cento con un costo per azione di 14,10 euro. Il primo semestre si è chiuso per Siemens Gamesa con perdite per 339 milioni e Andrea Nauen, presentato ufficialmente ieri, è stato chiamato a invertire la tendenza negativa in atto negli ultimi mesi che sono stati fortemente condizionati dal difficile contesto economico scatenato dalla pandemia del coronavirus. (Spm)