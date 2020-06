Business news: Russia, Banca centrale abbassa tasso di riferimento al 4,5 percento annuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Russia, dopo una riunione del suo Consiglio di amministrazione, ha abbassato il tasso di riferimento di un punto percentuale per la prima volta in cinque anni, portandolo al 4,5 per cento annuo. Il regolatore ha aggiornato il suo minimo storico. È quanto di apprende dal comunicato dell'autorità di regolamentazione. La decisione ha coinciso con le aspettative del mercato. "Il Consiglio di amministrazione della Banca di Russia, il 19 giugno 2020, ha deciso di ridurre il tasso chiave al 4,50 per cento annuo", si legge nel comunicato. Dopo una pausa nella progressiva riduzione del tasso a marzo, sullo sfondo della pandemia di coronavirus, la Banca centrale in aprile ha abbassato il tasso al 5,5 per cento annuo, riportandolo al livello del minimo storico di fine 2013-inizio 2014, nel quadro di una politica monetaria di stimolo. (Rum)