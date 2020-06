Algeria: Bejaia, manifestazione si trasforma in scontro con la polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone hanno manifestato ieri sera a Bejaia, in Algeria, per protestare contro il governo nonostante gli appelli dei leader del movimento popolare per rimandare la ripresa del cosiddetto Hirak. Circa dieci minuti dopo l'inizio della manifestazione, si sono registrati scontri tra i manifestanti e la polizia, che hanno usato gas lacrimogeni. Secondo una fonte locale, una decina di manifestanti sono stati arrestati dalla polizia nel centro di Bejaia. Diversi attivisti del movimento popolare Hirak, tra cui l'avvocato Mostefa Bouchachi e Samir Belarbi, hanno chiesto di posticipare la ripresa delle proteste fino a quando le condizioni non saranno favorevoli a causa della pandemia da Covid-19. (Ala)