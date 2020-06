Yemen: raid Houthi brucia una fattoria a Hodeidah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fattoria di una famiglia yemenita è andata in fiamme dopo essere stata colpita da un bombardamento da parte della milizia Houthi, nel distretto di Al-Tahita, a sud di Hodeidah, nello Yemen occidentale. I media militari delle forze congiunte dell'esercito yemenita sulla costa occidentale hanno reso noto che la fattoria di Nasser Da`da è stata sottoposta a bombardamenti Houthi con l'artiglieria pesante. Anche altre parti delle colture agricole sono state danneggiate. I residenti del distretto di Al-Tahita hanno denunciato di essere stati sottoposti ai crimini della milizia che ha bombardati con i mortai le loro case e fattorie. Per questo hanno invitato la comunità internazionale a difendere la fragile tregua in corso nella zona e a intervenire per porre fine agli attacchi delle milizie Houthi. Questi attacchi hanno provocato la perdita delle fonti di reddito per la maggior parte della popolazione di Hodeidah che dipende dal lavoro nelle terre agricole.(Res)