Coronavirus: Usa, 117.809 morti su 2.206.630 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 117.809 morti per Covid-19 su 2.206.630 contagiati di coronavirus: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece oltre 8,5 milioni di contagi con oltre 457 mila morti. Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive della task force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto all'emittente "Cbs" che è frustrato che gli statunitensi non stanno seguendo le linee guida sanitarie raccomandate per il Covid-19. In molti Stati Usa i contagi registrano record giornalieri di nuovi casi positivi. Fauci ha voluto commentare anche la decisione del presidente Donald Trump di tenere un comizio a Tulsa, Oklahoma, dove sono previste decine di migliaia di persone, e ha raccomandato molta cautela. Robert Redfield, direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha fatto commenti simili ai membri del Congresso all'inizio di questo mese. Ha detto al Comitato per gli stanziamenti della Camera che è "molto preoccupato" che il messaggio dell'agenzia sulla salute pubblica sul coronavirus non stia attecchendo. (Nys)