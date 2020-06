Usa: la senatrice Klobuchar si ritira dal ruolo di possibile vicepresidente di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice statunitense Amy Klobuchar ha detto di aver chiamato personalmente il presunto candidato democratico alla presidenza Joe Biden per consigliargli di scegliere una donna di colore come sua compagna di corsa, annunciando di fatto la fine delle sue aspirazioni di vicepresidente. "Credo veramente, come ho detto al vice presidente ieri sera quando l'ho chiamato, che questo sia un momento per scegliere una donna di colore", ha detto la democratica Minnesota all'emittente "Cnbc". "E ci sono così tante donne incredibilmente qualificate". Klobuchar era stata a lungo considerata una delle principali contendenti per il ruolo di vicepresidente di Biden, ma quando le proteste per la brutalità della polizia contro gli afroamericani sono scoppiate in tutto il paese dopo la morte di George Floyd per mano di un agente di polizia di Minneapolis, sembrano aumentate le possibilità che venga scelta una donna afroamericana. Secondo molti osservatori, un'altra potenziale scelta di Biden, la senatrice californiana Kamala Harris ha un passato nelle forze dell'ordine ma ha più sostegno tra i leader afroamericani e si è trovata più a suo agio a discutere di questioni razziali, di disuguaglianza e di violenza della polizia. (Nys)