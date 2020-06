Brasile: Senato voterà legge per rinvio elezioni municipali la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato del Brasile, Davi Alcolumbre, ha annunciato di aver messo in agenda per il prossimo martedì, 23 giugno, la votazione sulla proposta di legge di modifica della Costituzione che prevede il rinvio delle elezioni municipali, previste per ottobre di quest'anno a dicembre. Il parlamento ha iniziato a discutere l'argomento nelle ultime settimane a causa della pandemia di coronavirus ancora in corso nel paese e la cui curva di contagio, secondo gli esperti medici interpellati dai senatori, non si appiattirà prima del mese di settembre. Per questo motivo i senatori voteranno sul rinvio delle elezioni dal 4 ottobre, data prevista per legge, al 6 dicembre.(Nys)