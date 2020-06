Business news: sottosegretario francese Djebbari, trasformazione Air France avverrà senza sofferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La trasformazione della compagnia aerea francese Air France "si farà senza sofferenza sociale". Lo ha detto il sottosegretario ai Trasporti francese, Jean-Baptiste Djebbari, ai microfoni dell'emittente televisiva "Lci". Secondo Djebbari, sarà possibile trasformare il gruppo limitando l'impatto sui posti di lavoro attraverso degli accordi con i sindacati e dei piani di mobilità e partenze volontarie "quando sarà possibile". In merito alla situazione delle ferrovie nazionali (Sncf), il sottosegretario francese ha affermato che Parigi "sarà presente al fianco" dell'azienda, che da dicembre ha perso più di 4 miliardi di euro. Djebbari ha fatto sapere che entro la fine del mese verrà presentato un piano per sostenere la Sncf. "Abbiamo molta ambizione per i treni notturni", ha poi detto il sottosegretario, spiegando che l'obiettivo è quello di promuovere e sviluppare questo tipo di offerta. (Frp)