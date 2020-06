Business news: Romania, Camera dei deputati approva nuovi limiti alle pensioni speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati della Romania ha votato in favore del progetto di legge per la modifica e l'integrazione della legge 227/2015 sul codice fiscale, che ha come oggetto l'istituzione di un'imposta sui redditi e le indennità per il limite di età. I voti in favore sono stati 307 mentre solo un deputato si è espresso in senso contrario. In base ad un emendamento sostenuto dal Partito socialdemocratico (Psd), dal Partito nazionale liberale (Pnl) e dall'Unione salvate la Romania (Usr), le pensioni con un valore fino a 413 euro non vengono tassate; quelle tra 413 e 1447 euro vengono tassate al 10 per cento; e le pensioni con un valore superiore a 1447 euro vengono tassate all'85 per cento per l'ammontare che supera il tetto di 1447 euro. In base alla nuova normativa non esiste più alcuna categoria esentata dai nuovi limiti posti alle pensioni speciali. Il progetto, adottato dal Senato nel 2019, è stato sostenuto in seduta plenaria da tutti i gruppi parlamentari, essendo la Camera dei deputati l'organo decisionale. La legge va ora al presidente Klaus Iohannis per la promulgazione. (Rob)