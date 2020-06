Business news: Spagna, governo Sanchez presenta piano da oltre 4 miliardi per rilancio settore turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha presentato un piano da 4,25 miliardi di euro per rilanciare il settore del turismo, duramente colpito dagli effetti delle pandemia del coronavirus. La Spagna deve diventare una "destinazione sicura" e migliorare la competitività di tutto il comparto turistico, come ha annunciato il premier Pedro Sanchez, a pochi giorni dalla riapertura delle frontiere a tutti i paesi dell'area Schengen prevista all'inizio della prossima settimana. Il pacchetto di misure prevede la creazione di una linea di garanzia statale (Ico) da 2,5 miliardi di euro, mentre saranno stanziati 850 milioni per favorire la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e la creazione di un osservatorio sul turismo. Il premier ha evidenziato l'importanza strategica del turismo in Spagna che rappresenta il 12 per cento del Pil del paese, aggiungendo che già 83 mila imprese del settore hanno beneficiato di 11 miliardi di euro di linee di credito statale, mentre 147 mila hanno usufruito della cassa integrazione straordinaria (Erte) che ha permesso di sostenere 1,2 milioni di lavoratori durante i mesi più duri della pandemia. (Spm)