Business news: ministro Finanze svedese, contrazione economica del 6 per cento nel 2020

- La contrazione economica svedese causata dalla pandemia di Covid-19 si attesterà al 6 per cento, in leggero miglioramento rispetto alle previsioni pari a circa il 7 per cento dello scorso aprile. È quanto affermato dal ministro delle Finanze svedese Magdalena Andersson. "Si prevede un calo significativo del Pil in tutti i paesi quest'anno, compresa la Svezia. Nelle nostre previsioni iniziali, abbiamo stimato un calo del 7 per cento, ora lo abbiamo rivisto e, secondo i nuovi dati, il calo sarà inferiore e ammonterà a 6 per cento", ha detto Andersson durante un punto stampa. Il ministro delle Finanze ha osservato che, nonostante il miglioramento di alcuni indicatori economici, la situazione nel paese scandinavo, così come in tutto il mondo, rimane grave, aggiungendo che il tasso di disoccupazione in Svezia ha raggiunto il 9 per cento. A differenza di altri paesi europei, le autorità svedesi hanno adottato un approccio meno rigido per affrontare la pandemia, astenendosi dall'imporre un blocco su vasta scala alle attività economiche e produttive. (Sts)