Business news: Spagna, turismo estivo genererà quasi 800 mila contratti, quasi la metà del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione estiva in Spagna dovrebbe generare 787.400 posti di lavoro con un aumento del 19,3 per cento rispetto al periodo dello stato di emergenza, ma in ogni caso circa la metà dei contratti registrati nel 2019 (1,4 milioni). Sono le previsioni di Adecco, una delle maggiori aziende di selezione risorse umane, secondo la quale la stagione estiva sarà uno dei grandi motori della ripresa economica del paese grazie al comparto che beneficerà anche altri settori come la distribuzione, il commercio al dettaglio, la logistica ed i trasporti che procederanno progressivamente all'incorporazione dei lavoratori attualmente in cassa integrazione straordinaria. Tra i profili professionali più richiesti si segnalano camerieri, cuochi, assistenti di cucina, agenti di viaggio, camerieri di piano, bagnini ed animatori turistici. Le tre comunità autonome che genereranno più posti di lavoro in estate saranno Catalogna (125.500 nuovi contratti), Andalusia (102 mila), Madrid (100.700), Valencia (89 mila) e Murcia (73.800). (Spm)