Coronavirus: Brasile quota un milione di contagi e registra quasi 49 mila morti per Covid-19

- Il Brasile ha superato la soglia di un milione di contagi da coronavirus, contando 1.032.913 di casi confermati complessivi, nel giorno in cui registra il record di contagi in 24 ore, con 54.771. Lo rivela il ministero della Salute del Brasile rendendo nodo che il numero complessivo di morti per Covid-19 ha raggiunto la cifra di 48.954, 1.206 in più rispetto al numero di decessi registrati nelle precedenti 24 ore. Il tasso di mortalità è del 23,3 per cento, il tasso di letalità del 4,7 per cento. Il Brasile si conferma il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di contagi e morti a causa della Covid-19. La maggior parte dei decessi, 12.232, sono stati registrati nello stato di San Paolo dove il numero di casi è salito a 211.658. Secondo stato, con 8.595 morti, quello di Rio de Janeiro, dove il numero di casi confermati è di 93.378, seguito da Cearà con 5.460 morti e 89.863 casi confermati, Parà con 4.469 decessi e 80.072 casi confermati e Pernambuco, con 4.102 decessi e 49.720 casi confermati.(Brp)