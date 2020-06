Coronavirus: Usa, Fauci frustrato per le persone che non seguono le regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infettivologo Anthony Fauci, il membro più famoso della task force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto all'emittente "Cbs" che è frustrato che gli statunitensi non stanno seguendo le linee guida sanitarie raccomandate per il Covid-19. In molti Stati Usa i contagi registrano record giornalieri di nuovi casi positivi. Fauci ha voluto commentare anche la decisione del presidente Donald Trump di tenere un comizio a Tulsa, Oklahoma, dove sono previste decine di migliaia di persone, e ha raccomandato molta cautela. Robert Redfield, direttore dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha fatto commenti simili ai membri del Congresso all'inizio di questo mese. Ha detto al Comitato per gli stanziamenti della Camera che è "molto preoccupato" che il messaggio dell'agenzia sulla salute pubblica sul coronavirus non stia attecchendo.(Nys)