Fase 3: Regione Lazio, da domani via libera a sale scommesse, da luglio concerti e cerimonie

- Nel Lazio da domani via libera alle sale scommesse e dal primo luglio anche agli spettacoli aperti al pubblico, come i concerti, fiere, congressi e cerimonie, anche oltre i limiti di spettatori previsti dal Dpcm del governo, "in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, secondo le modalità determinate dagli organizzatori dell'evento, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza". E' quanto previsto da una ordinanza della Regione Lazio, firmata dal governatore Nicola Zingaretti, contenente "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Aggiornamento delle linee guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali". In particolare, nel provvedimento si legge: "Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti, sono consentite a decorrere dal 20 giugno 2020, le attività nelle sale scommesse. Non è comunque consentito - precisa l'ordinanza - l’utilizzo delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi Vlt/Awp), al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti". Inoltre, secondo quanto previsto dal provvedimento "a decorrere dal primo luglio 2020 sono consentite le attività sale bingo, sale slot e sale giochi". Sempre dal primo luglio "gli spettacoli aperti al pubblico di cui alla lettera m) del Dpcm 11 giugno 2020, le fiere, i congressi, le cerimonie, sono consentite secondo un numero di spettatori o presenti anche superiore ai limiti di cui alla citata lettera m) del Dpcm 11 giugno 2020, in relazione - spiega l'ordinanza - alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, secondo le modalità determinate dagli organizzatori dell’evento, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e delle misure di prevenzione della diffusione del virus Sars Cov-2". (segue) (Rer)