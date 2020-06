Coronavirus: assessore D'Amato, Salvini sbaglia, tasso letalità Lombardia 18 volte il Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini non sa quello che dice, evidentemente è abituato a mestare nel torbido, omettendo di dire che il tasso di letalità nel Lazio è 18 volte inferiore a quello della Lombardia. Lasci stare la polemica e non strumentalizzi". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio, Alessio D'Amato, commentando le dichiarazioni del leader della Lega che, intervenuto a Radio Radio questa sera, ha detto: "ad oggi i dati di contagio nel Lazio hanno superato la Lombardia. Purtroppo - ha commentato Salvini - non c'è nulla da festeggiare, qui c'è una battaglia da vincere insieme".(Rer)