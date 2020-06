Usa: la task force anti-coronavirus critica verso il raduno di Trump in Oklahoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri principali della task anti-coronavirus della Casa Bianca hanno avvertito l'amministrazione statunitense dei rischi per la salute derivanti dallo svolgimento di raduni politici su larga scala all'aperto, e hanno li hanno sconsigliati fortemente. Ne parla l'emittente "Cnbc". Anthony Fauci, il miglior esperto di malattie infettive della nazione, e la coordinatrice della task force, Deborah Birx, hanno entrambi espresso forte preoccupazione nell'ultima settimana circa l'opportunità di organizzare il comizio del presidente Donald Trump sabato, con ben 19 mila persone in un'arena chiusa a Tulsa, in Oklahoma. Ma Trump e i suoi consulenti per la campagna elettorale stanno procedendo con l'evento, che si prevede attirerà decine di migliaia di persone all'interno e all'esterno del luogo, che non saranno né socialmente distanti né obbligati a indossare coperture per il viso. Essi affermano che i partecipanti "si assumono un rischio personale" e "che fa parte della vita". (Nys)